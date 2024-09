Parigi, l’oro di Raimondi illumina la giornata azzurra

Stefano Raimondi conquista la medaglia d'oro nei 100m Stile libero S10 alle Paralimpiadi di Parigi

(Foto di CIP/Luca Pagliaricci)

«È un’emozione unica - sono state le prime parole di Raimondi dopo il trionfo -. Sono veramente contento di potermi godere ancora una volta il gradino più alto del podio. Oggi (domenica 1 settembre, ndr) volevo provare a vincere e l’ho vinta con un tempo alto rispetto alle altre Paralimpiadi. Ma gli altri non erano particolarmente in forma, io invece lo sono». «Adesso - ha continuato l’azzurro - vorrei continuare con questo standard, ma le energie cominciano a scarseggiare prima del solito. Ho due giorni per recuperare e poi alla fine della settimana mi giocherò le altre medaglie con atleti più freschi, che non hanno gareggiato fino ad oggi e quindi non so cosa aspettarmi. Ma sono pronto a lottare, arrivare a podio o solo in finale per poter godere di questo pubblico ogni volta che si entra in vasca è incredibile».