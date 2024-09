Ciclismo, la bergamasca Cretti sfiora il podio nell’inseguimento: è quarta

Sei secondi di troppo, è medaglia di legno. Domenica primo settembre Claudia Cretti ha sfiorato il bronzo nell’inseguimento individuale C5 su pista alle Paralimpiadi di Parigi . Nella finale per il terzo posto la 28enne di Costa Volpino è stata sconfitta dalla neozelandese Nicole Murray che ha concluso in 3’36”206 contro i 3’43”774 della bergamasca. La Francia festeggia la doppietta: oro a Marie Patouillet, argento a Heidi Gaugain.

«Non considero una delusione aver mancato la medaglia. Considerato il valore delle avversarie sono soddisfatta di aver concluso nelle prime quattro», ha spiegato Claudia che sarà in gara nella cronometro e nella prova in linea.

Nulla da fare per il podio anche per Davide Plebani in tandem con il non vedente Lorenzo Bernard. Dopo il bronzo nell’inseguimento, Davide e Lorenzo hanno chiuso al settimo posto nel km con partenza da fermo. «Non avevamo grandi aspettative, puntiamo sulla crono mercoledì e sulla prova in linea di venerdì», ha sottolineato Plebani.