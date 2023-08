Partita vivace e con molte occasioni ma Juventus-Atalanta finisce 0-0

Ultimo appuntamento di precampionato per entrambe a una settimana dal via della Serie A. A Cesena si affrontano Juventus e Atalanta. Una gara che ha già il sapore di quelle ufficiali.

Segui qui i momenti salienti della gara

Sintesi secondo tempo

Nel secondo tempo molti i cambi che modificano l’assetto delle due formazioni ma la partita che rimane piacevole e su ritmi accettabili. La Juventus è sempre più pericolosa, ma buone le sensazioni offerte dai nerazzurri Tourè e da Scamacca nei pochi minuti che sono stati in campo. Entrambi si sono resi pericolosi, il primo con un progressione irresistibile, il secondo con un colpo di testa di poco sopra la traversa. Buone comunque le sensazioni offerte a 7 giorni dall’inizio del campionato. Gasperini sembra già sulla buona strada nell’amalgama dei nuovi innesti.

Cronaca secondo tempo

45’+2’: Finisce qui l’ultima amichevole pre campionato dei nerazzurri con la Juve finisce 0-0.

38’: CAMBIO ATALANTA. Dentro Pasalic, fuori Koopmeiners

36’: CAMBIO JUVE. dentro Hasa al posto di Locatelli

34’: OCCASIONE ATALANTA. Koopmeiners al tiro, leggermente deviato, preda facile di Pinsoglio.

32’: OCCASIONE JUVE. Yldiz si libera al limite dell’area e tira, la palla, tesa, va di poco alta sopra la traversa

27’:CAMBI JUVE: Yldiz, Rugani e Huijsen per Chiesa, Bremer e Danilo

24’: OCCASIONE ATALANTA. Tourè velocissimo lanciato a rete, il suo tiro è sull’esterno della rete.

22’: OCCASIONE JUVE: Ederson salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Soulè

21’: CAMBI JUVE: Nicolussi per Miretti, Gatti per Alex Sandro e Iling Junior per Weah

20’: CAMBI ATALANTA. Escono Musso e Lookman per Carnesecchi e Tourè e Zortea per Zappacosta

13’: OCCASIONE JUVE. Milik dal limite, il pallone sfiora il palo alla destra di Musso ed esce

10’: CAMBI JUVE. Kostic e Pinsoglio entrano al posto di Cambiaso e Perin

10’: CAMBI ATALANTA. Escono Zapata e Bakker, entrano Scamacca e Ruggeri

7’: OCCASIONE ATALANTA. Zapata in area cerca di girarsi e tirare ma è ancora murato dalla difesa juventina.

1’: Inizia il secondo tempo: due cambi nella Juve: Soulè e Milik al posto di Vlahovic e Rabiot

Sintesi Primo tempo

Un primo tempo vivace, ma senza reti tra Juventus e Atalanta, con i bianconeri che hanno prevalso in fatto di possesso palla e di occasioni, anche se l’Atalanta con una manovra spesso ragionata e avvolgente è riuscita a farsi vedere dalle parti della porta di Perin soprattutto grazie alla vivacità di Lookman. Fino a questo momento una buona partitanel complesso con le due formazioni che paiono già a un buon livello di forma e coesione. La difesa nerazzurra ha chiuso bene le folate juventine di Weah, Chiesa e Vlahovic. Bene anche Musso, sicuro e decisivo in più di una situazione.

Primo tempo

45’: Finisce qui il primo tempo JUVE-ATALANTA 0-0

43’: OCCASIONE JUVE. Ancora Vlahovic che gira di testa poco sopra la traversa

42’: AMMONIZIONE JUVE. Alex Sandro giallo per fallo su Lookman

38’: OCCASIONE JUVE. Vlahovic si libera la limite e tira, ma la traiettoria non è precisa e finisce un metro sopra la traversa

34’: OCCASIONE JUVE. Chiesa per Vlahovic in area che non controlla, la palla va finisce a Weah che calcia verso la porta, ma ancora una volta c’è Musso a mettere in corner.

26’: OCCASIONE ATALANTA. Dopo una bella azione corale Koopmeiners murato dai difensori della Juve

24’: OCCASIONE JUVE. Chiesa si libera dal limite, è ancora la difesa atalantina a deviare in angolo

21’: OCCASIONE JUVE. Bella azione in velocità dei bianconeri, uscita di Musso che chiude lo specchio della porta

Juventus - Atalanta

(Foto di Paolo Magni) 19’ OCCASIONE JUVE: Vlahovic affonda in area e appoggia per Chiesa, la difesa nerazzurra chiude in fallo laterale.

17’ AMMONIZIONE ATALANTA. Scalvini atterra Vlahovic, cartellino giallo

16’ OCCASIONE JUVE. Weah si auto lancia in uscita dalla sua area e si invola verso la porta, Musso risolutivo con un’uscita con i piedi a metà campo.

9’ OCCASIONE JUVE: Cambiaso in mezzo per Chiesa che non ci arriva per un soffio

1’ si parte, primo pallone giocato dai nerazzurri

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Kostic, Milik, Rugani, Soulé, Huijsen, Yildiz, Nicolussi Caviglia, Iling Junior, Hasa. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Zapata.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Okoli, Pasalic, Muriel, Touré, Scamacca, Zortea, Ruggeri, Bonfanti, Mendicino, Cambiaghi. All. Gasperini.