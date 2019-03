Pasalic: «La posizione è ok

E adesso mi sento più pronto»

Su L’Eco di Bergamo in edicola il 2 marzo intervista a Mario Pasalic.

«In mezzo al campo do il meglio di me». E ha trovato continuità

dopo un inizio difficile. Il gol alla Fiorentina la ciliegina. «L’Atalanta vuol chiudere in alto» .