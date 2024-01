«Quinto posto grande risultato. Ma possiamo crescere ancora». Su «L’Eco» di mercoledì intervista al Gasp

«Il modello Atalanta»

La squadra, dopo la prima giornata del girone di ritorno, è quinta in campionato a un solo punto dal quarto posto che vale la Champions League, è negli ottavi di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. «Ma più dei risultati - spiega il tecnico - a me preme portare avanti il modello Atalanta, che è un modello di gioco e di risultati ma anche di gestione societaria sostenibile. In un mondo in cui le società sono “costrette” ad andare in Champions per avere i soldi per tirare avanti, l’Atalanta si finanzia con le plusvalenze e la valorizzazione dei giovani. Aver venduto Hojlund l’estate scorsa è come essere andati tre volte in Champions».