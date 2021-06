Sabato 19 e domenica 20 giugno torna Strawoman a Bergamo

La città si tinge di rosa e di donne pronte a correre su e giù per Bergamo.

«Corri o cammina ovunque tu sia e colora di rosa la tua città!». Questo lo slogan di Strawoman Berghem Edition, un’edizione straordinaria dedicata alla città di Bergamo: sabato 19 e domenica 20 giugno si potrà camminare o correre con la t-shirt ufficiale della StraWoman.

La partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti che potranno condividere i propri chilometri percorsi su Podium, piattaforma online che, al termine dell’evento, stilerà una classifica. «Lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti per celebrare Bergamo e la sua provincia» spiegano gli organizzatori di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.