Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo

Bergamo si prepara a vivere due giorni all’insegna delle due ruote, tra sport, passione e paesaggi mozzafiato. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo, uno degli eventi ciclistici più attesi della stagione.Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bergamo si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo grazie alla BGY Airport Granfondo, l’evento che unisce la bellezza del territorio, l’adrenalina della competizione, un ricco montepremi, oltre al prestigio di affrontare alcune delle strade e delle salite più iconiche della storia del pedale.

Sabato 9 maggio

Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio sarà il grande giorno: sono attesi ciclisti amatoriali provenienti da ogni regione d’Italia e da diversi paesi del mondo, tutti si ritroveranno sulla linea di partenza di via Marzabotto per vivere l’emozione della BGY Airport Granfondo, attraversando scenari mozzafiato e strade cariche di storia e fatica. Alle 6.10 saranno aperte le griglie di partenza, mentre, come consueto, alle ore 7 del mattino, sarà dato lo sparo che sanzionerà il via della competizione e che muoverà il lungo e allegro serpentone colorato lungo le strade della città e della provincia di Bergamo.