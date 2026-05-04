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Sport / Bergamo Città Lunedì 04 Maggio 2026

Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo

LA MANIFESTAZIONE. Nella giornata della vigilia, sabato 9 maggio, il Lazzaretto ospiterà la distribuzione dei pacchi gara e tutte le operazioni preliminari che daranno inizio alla festa. Domenica 10 maggio Bergamo e le sue valli teatro dell’evento ciclistico.

Redazione Web
Redazione Web
Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo
Un momento della BGY Airport Granfondo delle passate edizioni

Bergamo

Bergamo si prepara a vivere due giorni all’insegna delle due ruote, tra sport, passione e paesaggi mozzafiato. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo, uno degli eventi ciclistici più attesi della stagione.Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bergamo si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo grazie alla BGY Airport Granfondo, l’evento che unisce la bellezza del territorio, l’adrenalina della competizione, un ricco montepremi, oltre al prestigio di affrontare alcune delle strade e delle salite più iconiche della storia del pedale.

Sabato 9 maggio

Il Lazzaretto aprirà le porte a ciclisti e appassionati per la distribuzione dei pacchi gara e tutte le operazioni preliminari. Appuntamento dalle 9.30 alle 18.30 in una cornice storica pronta ad accogliere migliaia di partecipanti.

Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio sarà il grande giorno: sono attesi ciclisti amatoriali provenienti da ogni regione d’Italia e da diversi paesi del mondo, tutti si ritroveranno sulla linea di partenza di via Marzabotto per vivere l’emozione della BGY Airport Granfondo, attraversando scenari mozzafiato e strade cariche di storia e fatica. Alle 6.10 saranno aperte le griglie di partenza, mentre, come consueto, alle ore 7 del mattino, sarà dato lo sparo che sanzionerà il via della competizione e che muoverà il lungo e allegro serpentone colorato lungo le strade della città e della provincia di Bergamo.

Iscrizioni ancora aperte su www.granfondobgy.it

Clicca qui per tutto il programma della manifestazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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