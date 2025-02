Schilpario in visibilio per Negroni, splendido argento

Il 19enne di Clusone, nella gara individuale da 10 km in passo pattinato Under 20, si è messo al collo una sfavillante medaglia d’argento mandando in visibilio i tanti parenti, amici e socii dello Sci Club 13 Clusone da cui tutto è partito, che avevano svalicato il Passo della Presolana per stargli vicino e acclamarlo da bordo pista.