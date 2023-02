Sci, Bassino oro nel SuperG. Goggia chiude undicesima in attesa della libera

Altro oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino e arriva ancora dalle donne. Marta Bassino ha vinto il SuperG sulle nevi di Meribel, precedendo in 1.28.06 l’americana Mikaela Shiffrin, argento in 1.28.17, e l’austriaca Cornelia Huetter, bronzo in 1.28.39 nella gara di mercoledì 8 febbraio. Federica Brignone, oro nella combinata, ha chiuso all’ottavo posto. Delusione per Sofia Goggia, undicesima, mentre Elena Curtoni ha chiuso al 15esimo posto.