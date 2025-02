Sci nordico: mondiali jr, azzurrini di bronzo in staffetta mista. Negroni ancora in medaglia

Gran finale col botto per l’Italia ai «WSC Bergamo-Schilpario 2025» che nelle Mixed Realy 4x5 km, le staffette miste che hanno calato il sipario sulla kermesse scalvina , vince prima il bronzo in quella U20 a trazione bergamasca visto che ne ha fatto parte il clusonese Davide Negroni e poi addirittura quella d’argento U23.

Bella prova dei bergamaschi

Emozionante specie per i colori bergamaschi la gara U20: lancio in tecnica classica effettuato dall’ossolano Gabriele Matli che nulla poteva contro lo strapotere della Norvegia fin da subito involatasi verso l’oro, mentre il piemontese controllava la Finlandia. Situazione mantenuta dall’altra piemontese Beatrice Laurent che dava il cambio al baradello che in passo pattinato allungava sui finnici, mentre da dietro si faceva sotto la Francia. Ultima frazione emozionante con la Finlandia che crollava e la Francia che rinveniva sull’altoatesina Marit Folie andandosi a prendere l’argento mentre gli azzurri festeggiavano un luccicante bronzo.