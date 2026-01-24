Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026

Sfuma la top ten e forse l’Olimpiade per Ilaria Ghisalberti, solo 18esima in gigante

SCI ALPINO. Nel gigante di Coppa del Mondo a Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, dopo una bellissima prima manche, la bergamasca non si è ripetuta nella seconda.

Ilaria Ghisalberti
Ilaria Ghisalberti

Bergamo

In assenza di Sofia Goggia, sabato 24 gennaio, nel gigante di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, brilla per una manche la stella di un’altra bergamasca Ilaria Ghisalberti che, partita con il numero 44, ha concluso la prova con un ottimo tredicesimo tempo.

Nella seconda manche, purtroppo, non è riuscita a ripetersi finendo 18esima. Sarebbe servito un piazzamento nella top ten per sperare in una convocazione olimpica. A dire il vero, ancora non è certa l’esclusione della sciatrice bergamasca dalle gare a cinque cerchi, visto che mancano ancora le convocazioni ufficiali, ma certo questo risultato, che pure è il suo migliore piazzamento di sempre in gigante, potrebbe non bastare.

Bene Lara Della Mea che conclude settima nella gara vinta da Hector, su Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin.

