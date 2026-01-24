Sport / Bergamo Città
Sabato 24 Gennaio 2026
Non c’è Sofia Goggia, grande prima manche di Ilaria Ghisalberti che spera nelle Olimpiadi
SCI ALPINO. Nel gigante di Spindleruv Mlyn, sorprende la bergamasca che con il pettorale 44 arriva 13esima.
Grande prova per la bergamasca Ilaria Ghisalberti: finisce 13ma nella prima manche gigante di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca e può addirittura giocarsi la convocazione per le Olimpiadi, le serve però entrare nella top ten nella seconda manche alle 13.30.
Una delle migliori prestazioni in Coppa del Mondo per la sciatrice di Zogno che ora spera di ripetere la bella prova anche nella seconda manche. Si conferma in un periodo di forma ottimale anche Lara della Mea che è ottava.
La classifica generale della prima manche
1 Sara Hector Svezia 1:11.63
2 Camille Rast Svizzera 1:11.65 +0.02
3 Julia Scheib Austria 1:11.89 +0.26
4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1:12.06 +0.43
5 Paula Moltzan Stati Uniti 1:12.16 +0.53
6 Maryna Gasienica-Daniel Polonia 1:12.99 +1.36
7 Nina O’Brien Stati Uniti 1:13.01 +1.38
8 Lara Della Mea Italia 1:13.16 +1.53
9 Sue Piller Svizzera 1:13.22 +1.59
10 Emma Aicher Germania 1:13.66 +2.03
11 Vanessa Kasper Svizzera 1:13.81 +2.18
12 A J Hurt Stati Uniti 1:13.87 +2.24
13 Ilaria Ghisalberti Italia 1:14.03 +2.40
14 Cassidy Gray Canada 1:14.08 +2.45
15 Estelle Alphand Svezia 1:14.22 +2.59
