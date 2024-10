Shakhtar-Atalanta, a Gelsenkirchen attesi 500 tifosi atalantini - Video

Il viaggio europeo dei nerazzurri ricomincia da Gelsenkirchen e dalla Veltins-Arena. Nella «casa» tedesca degli ucraini dello Shakhtar Donetsk in fuga dalla guerra, l’occasione sembra propizia per la squadra di Gasperini, che sulla ribalta continentale presenta come ultima referenza – oltre alla qualifica di detentrice dell’Europa League – l’ottima prestazione offerta all’esordio contro l’Arsenal. Si gioca stasera ( 2 ottobre, inizio ore 18,45, diretta tv su Sky) nello stadio moderno e funzionale capace di 60mila posti (ha ospitato Italia-Spagna ai recenti Europei) che per stasera si annuncia però desolatamente vuoto, nonostante la presenza in zona di una consistente comunità di sfollati ucraini. Cinquecentosei, invece, i tifosi attesi da Bergamo.

La partenza in aereo «dirottata»

Ieri al momento della partenza (dirottata a Verona per via dei problemi che per tutta la giornata hanno bloccato l’aeroporto di Orio al Serio) Gasperini ha dovuto rinunciare anche a Ruggeri (dolore al ginocchio sinistro, origine da valutare attraverso gli accertamenti diagnostici) che è andato ad aggiungersi sulla lista degli indisponibili a Hien, Brescianini e Toloi, oltre che ovviamente ai lungodegenti Scamacca e Scalvini. Scelte obbligate quindi in difesa (Kossounou-Djimsiti-Kolasinac) e sulle fasce (Bellanova-Zappacosta) mentre negli altri reparti potrebbe esserci un contenuto turnover.

I precedenti in trasferta in Champions

Al di là dell’importanza dei tre punti in palio (fra Shakhtar, Celtic, Stoccarda, Young Boys e Sturm Graz i nerazzurri dovranno blindare la qualificazione, per poi eventualmente nobilitarla cercando l’impresa con Real e Barcellona) per l’Atalanta si tratta anche di tornare a sorridere su un fronte che nelle ultime uscite (Arsenal a parte) è stato avaro di soddisfazioni. La vittoria del 29 settembre 2021 in casa sullo Young Boys (1-0) illumina una striscia di 9 partite in Champions che per il resto ha riservato 3 pareggi e 5 sconfitte. E dopo il successo sugli svizzeri sono arrivati 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre nelle ultime 4 partite in trasferta il bilancio è di 2 pareggi e altrettante sconfitte.

Il ritrovo dei tifosi nerazzurri