Si è spento Massimo Sironi, presidente della Scuderia Norelli

Ha lottato come un leone fino all’ultimo, ma il male che lo tormentava da tempo ha avuto la meglio. Ci ha lasciato Massimo Sironi, storico personaggio della motoregolarità, conosciuto sia per i suoi meriti sportivi che per le sue relazioni imprenditoriali. Sironi era nato a Bergamo il 12 agosto 1950 e, a vent’anni, si era diplomato geometra al «Centro Studi Fermi» ed era imprenditore, seguendo le orme del padre Eligio, e amministratore della Ce.B.Ex., società di esportazione con numerosi progetti in Libia, Liberia, Burkina Faso e Repubblica di Guinea.