Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Dicembre 2025

Snowboard, Moioli seconda a Cervinia

COPPA DEL MONDO. Secondo posto a Cervinia per Michela Moioli nella tappa valdostana della coppa del mondo di snowboardcross. Per la bergamasca è il podio numero 45 della sua lunga e prestigiosa carriera.

Redazione Web
Redazione Web
Michela Moioli
Michela Moioli

Michela Moioli continua a stupire. Nell’Sbx di Cervinia mette a segno il podio numero 45 in Coppa del mondo di snowboard della sua lunga e prestigiosa carriera, risalendo una difficile finale, nella quale era partita come quarta.

Alla fine è riuscita ad arrivare alle costole della vincitrice, la francese Lea Casta, conquistando il secondo posto. E’ anche la quinta volta che la bergamasca sale sul podio a Cervinia, dove aveva già ottenuto tre vittorie e un terzo posto. Terzo posto per l’australiana Josie Baff. Settimo posto finale, e miglior prestazione in carriera, per la 17enne valdostana Lisa Francesia Boirai, brava nell’approfittare delle occasioni e nel portare a termine una gara sempre in attacco.

«Nuovo podio - dice Moioli - perché il primo stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia, ma mi sono molto divertita, ed è il bello di questo sport. Ogni heat bisogna lottarla come se fosse unica. Mi sono molto divertita. In curva 1 della finale l’australiana ha spigolato e ho dovuto spigolare anch’io, ma sono rimasta concentrata perché sapevo di essere veloce nella parte finale ed ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
italia
Sport
Sci alpino
Snowboard
Ciclismo
Michela Moioli
Lea Casta
Josie Baff
Lisa Francesia Boirai