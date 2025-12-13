Snowboard, Moioli seconda a Cervinia

Alla fine è riuscita ad arrivare alle costole della vincitrice, la francese Lea Casta, conquistando il secondo posto . E’ anche la quinta volta che la bergamasca sale sul podio a Cervinia, dove aveva già ottenuto tre vittorie e un terzo posto. Terzo posto per l’australiana Josie Baff. Settimo posto finale, e miglior prestazione in carriera, per la 17enne valdostana Lisa Francesia Boirai, brava nell’approfittare delle occasioni e nel portare a termine una gara sempre in attacco.

«Nuovo podio - dice Moioli - perché il primo stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia, ma mi sono molto divertita, ed è il bello di questo sport. Ogni heat bisogna lottarla come se fosse unica. Mi sono molto divertita. In curva 1 della finale l’australiana ha spigolato e ho dovuto spigolare anch’io, ma sono rimasta concentrata perché sapevo di essere veloce nella parte finale ed ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione».