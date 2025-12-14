Burger button
Sport / Valle Seriana
Domenica 14 Dicembre 2025

Snowboard, Moioli-Sommariva secondi nel misto a Cervinia

COPPA DEL MONDO. I due azzurri dietro solo alla coppia della Gran Bretagna. La bergamasca ancora sul podio.

Michela Moioli
Michela Moioli

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano l’Italia sul podio anche nella domenica (14 dicembre) di Cervinia: la tappa valdostana di Coppa del Mondo si chiude con il secondo posto della coppia azzurra nella prova mista a squadre, vinta dalla Gran Bretagna con Huw Nightingale e Charlotte Bankes.

Finale combattuta ai piedi del Cervino: nella prova maschile Sommariva cede qualche metro agli avversari, tocca quindi a Moioli tentare la rimonta che riesce fino alla seconda piazza. La bergamasca infila la tedesca Jana Fischer e la francese Chleo Trespeuch per conquistare un nuovo secondo posto dopo quello di sabato. Insieme a Gran Bretagna e Italia, sul podio trova spazio Francia 2, schierata con Chollet/Trespeuch Sesta piazza quindi per il secondo team azzurro: Omar Visintin e Lisa Francesia Boirai hanno sfiorato a loro volta l’accesso nella finale principale, per poi chiudere alle spalle dell’Australia e davanti a Svizzera 2 la sfida per la quinta piazza. Molto positivo nel complesso l’impatto stagionale della diciassettenne Francesia Boirai, già protagonista nella prova individuale di sabato.

La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma tra il 16 ed il 18 gennaio nella cinese Dongbeiya dove saranno previste due sfide individuali.

