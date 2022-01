Sofia Goggia: «Recupero ok». È in pole nella «sua» Cortina, oggi la discesa libera

La sciatrice bergamasca ha stampato il miglior tempo in entrambe le cronometrate di giovedì e di venerdì. Sabato 22 gennaio la libera sulla pista che già in passato le regalò soddisfazioni: diretta tv su Raisport ed Eurosport dalle 11,30.

Sofia Goggia-Olympia delle Tofane, un binomio che profuma sempre di «qualcosa di grande». A quattro anni dall’ultima volta la fuoriclasse bergamasca torna sulla sua pista prediletta. Nel 2018 il capolavoro in libera in cui ha letteralmente mandato a scuola le più dirette inseguitrici, Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Non esattamente due qualsiasi. E poco importa se nelle due gare successive – discesa bis e superG – sarebbe rimasta al palo. Il delirio assoluto era già andato in scena, per toccare un punto ancor più alto rispetto alla doppia piazza d’onore del 2017 (discesa e superG). Alla perla delle Dolomiti, oltre che un solido binomio sul piano dell’immagine, resta tuttavia anche legato il rimpianto d’aver saltato l’ultimo Mondiale. Nonostante i «cerotti» dovuti al volo con brividi annessi di sabato scorso ad Altenmarkt, Sofia ha stampato il miglior tempo in entrambe le cronometrate di giovedì e di ieri. Nella seconda, in particolare, con il suo 1’36”72 ha preceduto di 41/100 la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 44 la svizzera Michelle Gisin.

«Ho controllato in qualche passaggio – ha detto l’azzurra al termine –, ho studiato bene la pista e ho cercato di fare bene il punto in cui ieri (giovedì per chi legge, ndr) ho saltato la porta. Sono stata tranquilla cercando le mie certezze. Il recupero prosegue al meglio, ho avuto una progressione esponenziale e di questo sono davvero contenta perché lunedì non mi reggevo sulle gambe».