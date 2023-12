Sofia Goggia settima a Mont Tremblant nel gigante vinto da Federica Brignone

La regina della velocità Sofia Goggia torna a brillare anche in gigante: sabato 2 dicembre a Mont Tremblant, in Canada, la bergamasca ha infatti chiuso al settimo posto, miglior risultato nella specialità dopo quasi due anni. Nona a 1”41 dalla vetta al termine della prima manche, la bergamasca nella seconda discesa è salita ulteriormente rimontando due posizioni chiudendo al settimo posto a 1”62 nella gara vinta dall’azzurra Federica Brignone in 2’14”95. Sul podio con la piemontese la slovacca Petra Vhlova (a 0”21) e la statunitense Mikaela Shiffin (a 0”29). Sesta a 0”96 l’altra azzurra Marta Bassino, 18° posto a 3”16 per Roberta Melesi, lecchese cresciuta nello Sci club Radici.