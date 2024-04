Sofia Goggia torna a sorridere: sta recuperando in anticipo

Il recupero procede spedito e Sofia Goggia torna a sorridere. La 31enne fuoriclasse bergamasca, attraverso i suoi social, ha fatto il punto della situazione a oltre due mesi da quel maledetto 5 febbraio. Sulla pista di Ponte di Legno, nel corso di un allenamento in slalom gigante, la gamba destra le era rimasta impigliata in una porta causandole la frattura della tibia e del malleolo. Addio alla quinta Coppa del Mondo di discesa e addio anche all’ormai vicinissimo podio proprio tra le porte larghe, naturale conseguenza di un processo di crescita eloquente cominciato in estate e interrotto bruscamente dopo il quinto posto a Plan de Corones il 30 gennaio al culmine di un periodo particolarmente brillante con due terzi posti conquistati 24 ore in discesa e un’altra quinta piazza, stavolta in superG e sempre a Cortina d’Ampezzo.

Dopo un primo check a 45 giorni confluito nella prima conferenza stampa post incidente e in prossimità delle finali che si sarebbero svolte a Saalbach, in Austria, SuperSofi ha pubblicato un video nel quale è apparsa serena dopo una prima fase fisiologicamente buia alle spalle e consapevole di essere a un buon punto sebbene ci sia ancora molto da fare. La certezza è che resta l’anticipo rispetto alla tabella di marcia. «Settimana scorsa -ha sottolineato - sono andata a Milano per sottopormi ai controlli radiologici. Il callo osseo si sta formando e siamo circa al 70% del processo. Significa che tutti i vari frammenti del malleolo si stanno amalgamando. Gli ortopedici e il traumatologo sono contenti della situazione. Come lo sono io anche per la mole di lavoro svolta e come l’ho affrontata. Un controllo positivo, c’è ancora molto da fare ma non abbiamo paura».