Sofia Goggia, un mese di allenamenti in Argentina. «Con me porto sempre la moka del caffè»

Un mese in America Latina. Dopo due anni di assenza, riprendono le trasferte delle squadre azzurre di sci alpino sulle nevi invernali della Terra del Fuoco, in Argentina. Ad aprire le danze sarà il terzetto del team Elite femminile composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il raduno di Ushuaia, previsto fino a venerdì 23 settembre.