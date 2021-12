Sofia, un anno di successi e il futuro: «La svolta dopo Garmisch, voglio essere d’esempio»

Nove vittorie (7 in libera, 2 in superG), la seconda coppa di specialità di libera, l’aggancio con 16 successi a Deborah Compagnoni oltre a primati in serie. Ma anche un incidente che le ha fatto saltare i Mondiali di Cortina. Per Sofia Goggia si chiude un anno «a tutta».

Un 2021 dai due volti. Cosa si porta in dote?