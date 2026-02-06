Sono i primi «Giochi diffusi», sei miliardi di investimenti: stasera il via a San Siro

La rottura con la tradizione per tracciare la linea del futuro. Nello sport ci sarà un prima e un dopo i Giochi di Milano Cortina che stanno per aprirsi al mondo: l’avvento delle Olimpiadi diffuse nella storia dell’evento a cinque cerchi si manifesta già con la piccola rivoluzione contenuta nel logo, con due città citate e coinvolte, e sette sedi gare distribuite su 450 km con tre regioni coinvolte. Una doppia paternità che in oltre 130 anni di storia olimpica non ha un precedente, anzi lo crea: e così l’Italia accenderà i due bracieri per dare il via alla XXV edizione della rassegna di neve e ghiaccio in qualche modo farà da cavia al progetto innovatore del Cio.

Per la terza volta in Italia

Una doppia sfida per l’Italia che deve farsi trovare pronta sul piano dell’efficienza e della modernità, nonostante la corsa contro il tempo tra cantieri aperti e opere che comunque non verranno completate, e che ambisce sul piano agonistico a scalare il 12° posto nel medagliere storico. La piccola Italia che per la terza volta ospita i Giochi invernali, 20 anni dopo Torino e a 70 di distanza da quelli di una Cortina in bianco e nero: e sono quattro le edizioni contando le estive di Roma ’60.

Lo Stelvio e le Tofane

Milano Cortina sarà comunque la grande opera prima che vedrà in campo 9 2 nazioni e oltre 3500 atleti sparsi tra le Dolomiti e la Valtellina, e tutti i campioni del ghiaccio all’ombra del Duomo, e in qualche modo dovrà dire se il modello testato in Italia sarà riproducibile in futuro. Il quadro geopolitico è andato, se possibile, peggiorando a ogni quadriennio alternato tra Giochi estivi e invernali, con pesanti ricadute sui costi da affrontare per organizzare un evento di tale portata: oltre 6 miliardi costeranno per l’Italia, che aspetta comunque ricadute in termini di immagine, infrastrutture, indotto. Intanto però il conto alla rovescia è concluso e quando a San Siro le luci della cerimonia-show si accenderanno e il Cio avrà dichiarato aperti i Giochi, il testimone passerà ai campi gara, iconici come la Stelvio per lo sci alpino maschile o le Tofane per le donne, passando per la culla del biathlon, quell’Anterselva in cui i cinque cerchi campeggiano tra alberi e lago ghiacciato. Un luogo simbolo che in queste ore ha accolto i tanti appassionati della disciplina.

196 atleti per 19 medaglie