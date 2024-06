Sport e salute, sabato sera l’onda rosa della StraWoman

L’evento sostiene anche i progetti «Pink Union» per la ricerca sulle patologie femminili. Bergamo è una delle 13 tappe in tutta Italia, con l’ultima nella Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne (23 novembre, a Novara). Sarà possibile partecipare ad attività ludico-sportive (presente radio Viva FM). La corsa (2 i percorsi – 5 o 10 chilometri) partirà alle 21 ma dalle 18, sul Sentierone sarà allestito lo «Sportpiù StraWoman Humanitas Village» dove gli specialisti di Humanitas Medical Care offriranno consulti gratuiti dedicati alla prevenzione di patologie ortopediche.