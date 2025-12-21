Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Strepitosa Goggia: vince il SuperG in Val d’Isere

SCI. Successo numero 27 in coppa per l’olimpionica bergamasca, Vonn terza e Curtoni quarta.

Redazione Web
Redazione Web
Sofia Goggia durante la gara
Sofia Goggia durante la gara

Successo numero 27 in Coppa del mondo per Sofia Goggia che in 1.20.24 ha vinto il superG della Val d’Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato.

L’olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39): sul podio ancora protagonista l’americana Lindsey Vonn che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto l’altra azzurra Elena Curtoni (1.20.97).

