Strömberg a Bergamo, festa con i tifosi: «Spero di commentare l’Atalanta in semifinale» - Foto e video

Buona la risposta dei tifosi, ovviamente già pieni di emozione per quelle che saranno le prossime e concitate ore che caratterizzeranno le vicende dell’Atalanta. L’ex centrocampista svedese, poco prima, si era concesso a microfoni e taccuini dei cronisti, predicando anche un po’ di prudenza in vista della giornata di giovedì quando la squadra bergamasca incontrerà il Liverpool al Gewiss Stadium alle 21, per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League: « Nessuno avrebbe pensato a uno 0-3 dell’Atalanta ad Anfield, mentre il contrario a Bergamo, prima del sorteggio, poteva sembrare anche uno scenario plausibile ».

«Il destino - continua Glenn Strömberg - mi ha già messo di fronte al fatto di poter commentare l’Atalanta a Lisbona dopo il Covid al Da Luz, nello stadio in cui ho giocato in Portogallo. Ora ho detto al Benfica, dopo che non sono potuto andare per la sfida di settimana scorsa con il Marsiglia, che li avrei potuti commentare in semifinale, proprio contro l’Atalanta. Non sembravano così convinti, ora chissà...».