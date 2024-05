Successo per la Bgy Airport Granfondo: 42 svedesi, la comandante Pontiggia e 18 fedelissimi in gara - Foto e video

Trecentodieci secondi di colori, 310 secondi di sorrisi, 310 secondi di pura emozione. Tanto ci è voluto per far sfilare i 2.300 ciclisti che domenica 5 maggio, alle 7 in punto, sono scattati da via Marzabotto per partecipare alla seconda edizione della BGY Airport Granfondo.

Nel gruppo tantissime storie, come quelle dei 42 svedesi atterrati al Milan Bergamo Airport, partner e title sponsor, per partecipare all’evento, dei diciotto fedelissimi che non hanno saltato un’edizione della granfondo di Bergamo dal 1996, oppure degli otto partecipanti che proprio oggi, domenica 5 maggio, festeggiavano il loro compleanno: tra loro Mara Camilla Lamera, terza nel percorso medio. Un lieto ritorno a Bergamo anche quello di Mirella Pontiggia, già comandante della Polizia stradale e unica donna nella scorta del Giro d’Italia, che ha preso parte a uno dei tre percorsi.

I partecipanti hanno pedalato toccando ben 37 comuni e hanno avuto la possibilità di godersi lo spettacolo degli incantevoli scenari naturalistici offerti dalle sei valli bergamasche da attraversare: Val Cavallina, Val Seriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna. Inevitabile qualche disagio per la viabilità.

Parlando di chi alla BGY Airport Granfondo ha ben figurato da un punto di vista cronometrico, Lucia Isonni (As Boario) e Luca Boschini (TCT A.s.d.) hanno vinto il percorso corto da 89,4 km, Carlotta Uber (Garda Scott Matergia) e Filippo Calliari (Garda Scott Matergia) hanno tagliato per primi il traguardo dopo i 128,8 km del percorso medio, mentre Erika Jesenko (New Molini Dolo) e Manuel Senni (Team Crainox) hanno domato i 162,1 km e gli oltre 3.050 metri di dislivello del percorso lungo. La slovena, con questo successo, diventa la prima atleta straniera nell’albo d’oro della BGY Airport Granfondo.

I vincitori del percorso corto

Manuel Sanni, vincitore percorso lungo vincitrice del percorso lungo

I vincitori del percorso medio

Citazione d’obbligo anche per i grimpeur Simone Capelli (Salvi Bike Store), Matteo Moltoni (Team DA-TOR / Isb) e Michele Negri (Team MP Filtri), i più veloci nel percorrere i 10 km del Selvino e che si sono quindi aggiudicati la «Cronoscalata Eugenio Mercorio», sfida nella sfida della BGY Airport Granfondo dedicata al compianto commercialista/ciclista scomparso ormai 14 anni fa ma sempre vivo nei cuori degli amici del pedale.

Per garantire maggiore sicurezza ai partecipanti l’organizzazione ha predisposto 40 scorte tecniche, 12 motostaffette della Polizia stradale, due pattuglie di coordinamento della Polstrada, nove autoambulanze e nove punti per l’assistenza meccanica, quattro bici elettriche di soccorso per l’ultimo km, cinque volontari del soccorso alpino e cinque autovetture elettriche dell’organizzazione messe a disposizione dalla concessionaria Sarco Toyota. Hanno vissuto questa esperienza anche i ragazzi del progetto «Ragazzi on the road» che si cimentano con le regole della sicurezza in strada durante le competizioni sportive.

Un lieto ritorno: Mirella Pontiggia, già comandante della Polizia stradale a Bergamo e unica donna nella scorta del Giro d’Italia I «Ragazzi on the road» con il sindaco Giorgio Gori

Percorso lungo (km 162,1)

UOMINI: 1. Manuel Senni (Team Crainox) 4h30.57; 2. Paolo Castelnuovo (Team MP Filtri) +2.46; 3. Patrick Facchini (Team Sildom Garda) +4.50

DONNE: 1. Erika Jesenko (New Molini Dolo) 5h03.45; 2. Sonia Passuti (Team Staweld Buzzolan Basso) + 21.583. Sarah Palfrader (Team Da-tor ISB) st.

Cronoscalata Eugenio Mercorio (tra i partecipanti del percorso lungo): Michele Negri (Team MP Filtri)

Percorso medio (km 128,8)

UOMINI: 1. Filippo Calliari (Garda Scott Matergia) 3h27.00; 2. Filippo Bianchi (A.s.d. OOP! Sport & Fitness) st; 3. Luca Cantini (Team Morotti) +2:15

DONNE: 1. Carlotta Uber (Garda Scott Matergia) 3h49.41; 2. Katia Mennea (Garda Scott Matergia) +12.39; 3. Mara Camilla Lamera (RT 96 S.r.l.) +18.06

Cronoscalata Eugenio Mercorio (tra i partecipanti del percorso medio): Matteo Moltoni (Team DA-TOR / Isb)

Percorso corto (km 89,4)

UOMINI: 1. Luca Boschini (TCT A.s.d.) 2h20.35; 2. Daniel Pellegrinelli (TCT A.s.d.) +0.05; 3. Matteo Bertocchi (Team Morotti) +0.11

DONNE: 1. Luisa Isonni (Asd Boario) 2h33.38; 2. Maria Donzelli (Bike Avengers) +4.32; 3. Emilie Bottini (Svizzera, Zerotest) +12.29

Cronoscalata Eugenio Mercorio (tra i partecipanti del percorso corto): Simone Capelli (Salvi Bike Store)