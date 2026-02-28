SuperG di Soldeu: Goggia sesta e prima delle italiane

Quinta vittoria in carriera e terza stagionale per il giovane talento tedesco Emma Aicher che, a 22 anni e gran polivalente, si è imposta in 1.26.72 nel superG di Soldeu valido come recupero di quello non disputato a Zauchensee. Seconda la neozelandese Alice Robinson in 1.27.60 e terza la svizzera Corinne Suter.

Giù dal podio le azzurre

Niente podi invece per le azzurre con Sofia Goggia, sesta in 1.28.04 e miglior italiana, che vede Robinson sempre più vicina nella classifica di disciplina. Poi c’è la trentina Laura Pirovano 8a in 1.28.14, mentre Federica Brignone - nella sua prima gara dopo i trionfi olimpici e sempre alle prese con il dolore alla gamba - ha chiuso 15a in dopo essere finita troppo lunga in una curva all’attacco del muro ed aver avuto una intraversata più avanti che l’ha praticamente «fermata». Più indietro Elena Curtoni in 1.28.23, Roberta Melesi in 1.29.60, Sara Allemand in 1.29.68 e Sara Thaler in 1.30.12. Domenica 1° marzo a Soldeu ancora un superG.