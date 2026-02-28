Burger button
Sport / Bergamo Città Sabato 28 Febbraio 2026

SuperG di Soldeu: Goggia sesta e prima delle italiane

SCI ALPINO . Azzurre in difficoltà nella prova di sabato 28 febbraio. Domenica 1° marzo un’altra prova.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Goggia a Soldeu
Goggia a Soldeu

Soldeu

Quinta vittoria in carriera e terza stagionale per il giovane talento tedesco Emma Aicher che, a 22 anni e gran polivalente, si è imposta in 1.26.72 nel superG di Soldeu valido come recupero di quello non disputato a Zauchensee. Seconda la neozelandese Alice Robinson in 1.27.60 e terza la svizzera Corinne Suter.

Giù dal podio le azzurre

Niente podi invece per le azzurre con Sofia Goggia, sesta in 1.28.04 e miglior italiana, che vede Robinson sempre più vicina nella classifica di disciplina. Poi c’è la trentina Laura Pirovano 8a in 1.28.14, mentre Federica Brignone - nella sua prima gara dopo i trionfi olimpici e sempre alle prese con il dolore alla gamba - ha chiuso 15a in dopo essere finita troppo lunga in una curva all’attacco del muro ed aver avuto una intraversata più avanti che l’ha praticamente «fermata». Più indietro Elena Curtoni in 1.28.23, Roberta Melesi in 1.29.60, Sara Allemand in 1.29.68 e Sara Thaler in 1.30.12. Domenica 1° marzo a Soldeu ancora un superG.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Emma Aicher
Alice Robinson
Corinne Suter
Sofia Goggia
laura pirovano
Federica Brignone