Tony D’Amico premiato a Rimini: l’Atalanta ha uno dei tre migliori direttori sportivi d’Italia

Soddisfazione per l’Atalanta. Tony D’Amico è stato premiato dall’ADISe, l’Associazione italiana direttori sportivi, insieme a Piero Ausilio (Inter) e Giovanni Sartori (Bologna) come uno dei tre migliori direttori sportivi della Serie A 2023/24. A motivazione del riconoscimento, i risultati conseguiti con il club bergamasco e, in particolare, per la vittoria dell’Europa League. La cerimonia di premiazione s’è tenuta al Grand Hotel Rimini, in occasione del Gran Galà d’apertura della sessione estiva del calciomercato.