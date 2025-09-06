Torna Fubal e si gioca senza codice: ecco come fare. Super premio finale

Ha accompagnato i tifosi dell’Atalanta nella seconda parte della scorsa stagione e ora fa il suo ritorno: scalda i motori Fubal, concorso totalmente gratuito che permette ai lettori del giornale di mettersi in gioco pronosticando le partite dell’Atalanta in ogni competizione. Si parte domenica prossima contro il Lecce. Il super premio finale è uno scooter elettrico Piaggio 1 active di Oldrati, ma in palio ci sono tantissimi premi: biglietti in pitch view per lo stadio di Bergamo, maglie e palloni autografati dai giocatori, buoni spesa Ovet, del Ristorante Wen e di un ipermercato della provincia.

Partecipare al concorso è un modo diverso di sostenere e accompagnare la squadra in campionato, Coppa Italia e Champions League. In questi giorni racconteremo le novità di questa edizione nel dettaglio.

La prima partita da pronosticare è Atalanta-Lecce

La prima partita pronosticabile è Atalanta-Lecce di domenica 14 settembre, in programma alle ore 15 a Bergamo. Potrete fare la vostra previsione a partire da martedì 9 settembre. Come funziona la registrazione? È molto semplice.

Come si gioca

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, chiunque può partecipare. Dovete semplicemente registrarvi a fubal.ecodibergamo.it. Se avete già l’account del sito del giornale, vi basterà inserire le stesse credenziali. Scelto un nickname, potrete fare il vostro pronostico. Da quest’anno il codice alfanumerico non è più necessario per giocare e potrete pronosticare quando volete nell’arco della settimana. Avete tempo fino a dieci minuti dall’inizio della gara, quindi potrete aiutarvi guardando la formazione ufficiale. Inoltre è possibile cambiare le scelte quante volte lo si desidera, purché entro la scadenza indicata.

Indicate l’esito – espresso in vittoria, pareggio o sconfitta –, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo, decretato dalle consuete pagelle del giornale, e il numero dei cartellini gialli che l’arbitro estrarrà nei confronti dei giocatori dell’Atalanta in campo, in panchina o di mister Ivan Juric. È una delle novità di quest’anno. Ci sono quattro possibilità di inserimento: zero cartellini gialli, uno, due, tre o più.

Giocate disgiunte

Le giocate possono essere anche disgiunte tra di loro, Fubal non vuole essere una scommessa sportiva: potrete quindi inserire, per esempio, un esito di pareggio, abbinato a un risultato esatto di 4-1 e via così.

Classifiche e premi