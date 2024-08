Traversata Predore-Iseo, grande festa e gara da record - Foto e video

Si è chiusa sul lungolago del capoluogo sebino la 26esima edizione della Traversata del lago, che ha visto il veronese Elia Chiavegato chiudere la “classica” in acque libere in 34 minuti e 30 secondi, siglando un nuovo record per l’evento che da anni richiama centinaia di turisti e appassionati, chiudendo simbolicamente l’estate sul basso Sebino.