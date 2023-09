Turnover, ma non troppo: l’Atalanta all’assalto del Cagliari

Dopo il pieno di euforia in Europa League, l’Atalanta torna a tuffarsi nella Serie A. Cambia l’atmosfera, cambia l’orario (ore 15), cambia l’avversario (il Cagliari) ma non cambia lo scenario (il Gewiss Stadium) e c’è da augurarsi non cambi l’approccio alla partita, che in campionato ha già giocato brutti scherzi a Frosinone e nell’ultima partita giocata a Firenze. Partita delicatissima, quella di domenica 24 settembre contro i rossoblù allenati da Claudio Ranieri, che cade nel pieno di una serie di impegni ravvicinati che vedrà i nerazzurri scendere in campo di nuovo mercoledì 27, sempre in campionato, sul campo del Verona per ospitare poi domenica 1 ottobre la Juventus. Prevedibile quindi un ricorso al turnover da parte di Gian Piero Gasperini, ma lo stesso allenatore ha escluso che tale operazione possa essere su ampia scala, anche perché gli uomini protagonisti delle rotazioni di questo scorcio iniziale di stagione non sono poi così tanti. Soprattutto in attacco, dove pesano le assenze di Gianluca Scamacca ed El Bilal Touré.

Ipotesi tridente

Sicuramente Kolasinac ed Ederson si candidano a tornare dal 1’ dopo il turno di riposo in Europa League (parziale per il centrocampista brasiliano, che è entrato nella ripresa e ha anche segnato). Con il bosniaco in campo, potrebbe restare fuori Scalvini, l’unico dei difensori a non avere saltato neanche un minuto in questo inizio di stagione. In parallelo, un ingresso di Ederson potrebbe lasciare a riposo uno tra Koopmeiners o – più difficilmente – de Roon: c’è comunque anche la possibilità che i tre giochino insieme, con Koop avanzato sulla trequarti. Dipenderà dall’assetto tattico: 3-4-1-2 oppure 3-4-3? Se il Cagliari, come sembra, adotterà la difesa a tre, allora probabilmente Gasperini – come fa quasi sempre in questi casi – potrebbe togliere un centrocampista e proporre il tridente, con De Ketelaere, Lookman e Pasalic. Per il resto probabili le conferme di Musso in porta, Toloi e Djimsiti in difesa e Ruggeri a sinistra, mentre a destra c’è il dubbio tra insistere su Zappacosta o dargli un turno di riposo immettendo Holm, Zortea oppure Hateboer, che non ha ancora giocato dopo il grave infortunio del febbraio scorso. Non convocato invece l’olandese Mitchel Bakker, acquisto estivo: nessun problema fisico, è una scelta tecnica.