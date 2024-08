Uefa, ecco il calendario: l’Atalanta sfida l’Arsenal il 19 settembre al Gewiss Stadium

A poco meno di 48 ore dai sorteggi che hanno disegnato la prima edizione della Champions a girone unico, ecco i calendari Uefa. L’esordio per l’Atalanta sarà in casa giovedì 19 settembre contro l’Arsenal. A seguire trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk mercoledì 2 ottobre e di nuovo in casa contro il Celtic mercoledì 23 ottobre per la terza giornata. Quindi due trasferte consecutive, mercoledì 6 novembre sul campo dello Stoccarda e martedì 26 novembre su quello dello Young Boys.