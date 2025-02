Urban Trail show, in 1.700 al via sotto la pioggia

La pioggia e il freddo non hanno fermato gli appassionati che hanno corso i 12,5 km in un percorso in salita tra città bassa e città alta con fermento, allegria e divertimento. Partiti da largo Gianandrea Gavazzeni, i runners sono saliti in San Vigilio attraverso un percorso sviluppato per il 70% su superfici asfaltate, ciottolate e lastricate, con l’aggiunta di tratti sterrati e scalinate che hanno reso la corsa ancora più avvincente.