Volley Ambivere, le atlete premiate per l’impegno anti-violenza. Weekend di iniziative

«Un anno e mezzo fa – spiega Massimo Giannuzzi dello staff Volley Ambivere – come società abbiamo chiesto l’autorizzazione per utilizzare, sulle nostre divise, il numero nazionale di pubblica utilità attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. La mia proposta, infatti, aveva subito riscontrato la sensibilità del presidente e della vicepresidente della Volley Ambivere, Giovanni Battista ed Elena Cassia. Per tutta la scorsa stagione le nostre atlete sono scese in campo con il numero 1522 stampato sulle divise e a fine stagione siamo stati premiati dalla Federazione per l’impegno. Questo però non basta. Un premio non lava le coscienze. La riflessione deve sempre essere aperta e così abbiamo pensato di organizzare una manifestazione sportiva che aiutasse a parlarne ancora».