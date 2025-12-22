Volley Bergamo 1991, Cervellin nuova guida tecnica

È la notte del Christmas Match per la pallavolo bergamasca alla ChorusLife Arena , pronta ad ospitare una sfida incandescente, color rosso fuoco . Il Volley Bergamo 1991 si prepara ad affrontare Busto Arsizio , martedì 23 dicembre alle 20.30, in un clima da battaglia, perché la voglia di rimettersi subito in gioco dopo il passo falso del week end e la scossa del cambio tecnico.

La nuova guida sarà Marcello Cervellin, vide di Carlo Parisi (tecnico uscente): «Abbiamo scelto una soluzione interna – spiega il direttore sportivo Matteo Bertini - perché pensiamo che Marcello abbia tutte le qualità necessarie per portare avanti la stagione e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è consapevole delle proprie potenzialità, ancora parzialmente inespresse. Siamo tutti fiduciosi che questo margine possa essere colmato nel corso di questa seconda parte di campionato».