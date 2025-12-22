Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Volley Bergamo 1991, Cervellin nuova guida tecnica

PALLAVOLO. C’è la conferma: Marcello Cervellin è il nuovo tecnico della squadra di pallavolo di Bergamo.

Marcello Cervellini (sinistra) e Carlo Parisi, cambio della guardia tra vice (ora nuovo tecnico) ed ex coach del Volley Bergamo 91
Marcello Cervellini (sinistra) e Carlo Parisi, cambio della guardia tra vice (ora nuovo tecnico) ed ex coach del Volley Bergamo 91

È la notte del Christmas Match per la pallavolo bergamasca alla ChorusLife Arena, pronta ad ospitare una sfida incandescente, color rosso fuoco. Il Volley Bergamo 1991 si prepara ad affrontare Busto Arsizio, martedì 23 dicembre alle 20.30, in un clima da battaglia, perché la voglia di rimettersi subito in gioco dopo il passo falso del week end e la scossa del cambio tecnico.

La nuova guida sarà Marcello Cervellin, vide di Carlo Parisi (tecnico uscente): «Abbiamo scelto una soluzione interna – spiega il direttore sportivo Matteo Bertini - perché pensiamo che Marcello abbia tutte le qualità necessarie per portare avanti la stagione e centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è consapevole delle proprie potenzialità, ancora parzialmente inespresse. Siamo tutti fiduciosi che questo margine possa essere colmato nel corso di questa seconda parte di campionato».

Pronti dunque a tornare in scena e a colorare l’arena di rosso: la squadra in campo, il pubblico sulle tribune. Tutti chiamati a indossare qualcosa di rosso per portare il Natale alla ChorusLife Arena e per spingere la squadra con il colore della passione.

Bergamo
Ciclismo
Automobilismo
Calcio
Sport
Pallavolo
Marcello Cervellin
Carlo Parisi
Matteo Bertini
Volley Bergamo 1991