Volley Bergamo 1991, con Vallefoglia tre punti dopo lo spavento iniziale

Quarto successo stagionale per il Volley Bergamo 1991 che domenica 3 novembre ha battuto Vallefoglia: prima vittoria a Treviglio dopo il passo falso con Talmassons al debutto interno. La partita contro le marchigiane non era però iniziata bene per le rossoblù, subito sotto 11-4 e sempre alla vani rincorsa delle avversarie che chiudono sul 25-17. Dal secondo parziale, però, le ragazze allenate da Parisi cambiano marcia, trascinate da Cese Montalvo (alla fine miglior realizzatrice con 17 punti): si gioca punto a punto con le rossoblù che nel finale allungano e rimettono in parità la situazione (25-23). L’equilibrio regna anche nel terzo set che procede punto a punto fra sorpassi e controsorpassi, fino al 24-24, quando Bergamo trova lo sprint per il 2-1 (26-24). Nel quarto set Vallefoglia non molla e si arriva sul 15-15, con le rossoblù a questo punto che piazzano il break decisivo e vanno a vincere set (25-20) e incontro (3-1).