Volley Bergamo a ChorusLife: «Pronti a ospitarvi ancora»

Una bella stagione, che si è conclusa con un grande evento. Ovviamente, è il Volley Bergamo 1991, che dopo un’intera stagione vissuta finalmente lontano dalla zona retrocessione, ha centrato l’obiettivo playoff, ai quali ha trovato le StraCampionesse di Conegliano, ma questo abbinamento ha anche permesso di tornare a Bergamo e richiamare alla ChorusLife Arena più di cinquemila spettatori, trasformando una partita dei playoff in una grande festa.

«Obiettivi centrati»

«In questa stagione, il nostro primo obiettivo era la salvezza – ammette Chiara Paola Rusconi, presidente del Volley Bergamo 1991 – poi abbiamo visto che i playoff potevano essere alla nostra portata. Tutti obiettivi centrati, poi le ultime partite non sono andate benissimo, ma questa combinazione ci ha dato l’occasione di trovare Conegliano ai playoff e allora abbiamo cercato di riportare a Bergamo le vecchie emozioni e anche in questo caso abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. Devo ringraziare quindi coloro che alla ChorusLife hanno permesso la realizzazione di questo evento, però è doveroso ringraziare anche Treviglio, che in questi anni ci ha ospitato e ci ha accolto con grande entusiasmo».

E in futuro?

Lo sguardo di Chiara Paola Rusconi volge quindi al futuro: dove giocherà il Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione e chi costruirà la nuova squadra? «Tornare a Bergamo sarebbe un sogno, ma dobbiamo fare i conti con i costi e con le complicazioni di un taraflex da montare e smontare ogni volta. L’unica certezza è che anche la squadra della prossima stagione sarà costruita dal tecnico Carlo Parisi e dal direttore sportivo Matteo Bertini».

«Lavorare tutti insieme»

«Nella partita dei playoff contro Conegliano c’era un’atmosfera splendida e personalmente non avevo mai visto cinquemila persone assistere ad una partita di pallavolo - le fa eco Marcella Messina, assessore allo Sport al Comune di Bergamo- la festa si può considerare completamente riuscita e siamo contenti, come Amministrazione Comunale, per aver contribuito a riportare a Bergamo la grande pallavolo. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme affinché si possano vivere con continuità queste emozioni, riportando per tutto il campionato il Volley Bergamo 1991 in città, in modo che quello che abbiamo vissuto non resti un evento isolato, ma il primo di una serie di grandi eventi».