Volley Bergamo: tutto esaurito al PalaFacchetti per la sfida a Milano

Grande attesa per la sfida fra Volley Bergamo 1991 e Vero Volley Milano : mercoledì 1° novembre sugli spalti del PalaFacchetti di Treviglio ci saranno infatti tremila spettatori ad assistere al confronto valido per la quinta giornata di campionato. Tutto esaurito, quindi, per un incontro che vedrà le rossoblù cercare di sovvertire il pronostico all’inseguimento del primo successo interno della stagione. Un compito tutt’altro che semplice visto che a Treviglio sarà di scena la corazzata milanese guidata da Paola Egonu e che può contare anche sulle altre azzurre Miriam Sylla e Alessia Orro .

Melandri: «Tutto da guadagnare»

«La partita contro un avversario forte come Milano - ha detto alla vigilia la centrale rossoblù Laura Melandri - ci dà la possibilità di non avere nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Perciò scenderemo in campo cariche per divertirci, in un palazzo bellissimo che sicuramente ci darà quell’energia in più per provare a metterle in difficoltà».