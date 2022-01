Withu, recupero con la big Cremona: in palio punti importanti per l’identità

Sì perché sin qui l’identikit del team cittadino non è stato del tutto tracciato. Appena sopra il centro classifica non è ancora certificabile se la Withu potrà alzare il tiro oppure accontentarsi o consolarsi del minimo sindacale (raggiungere i playoff in posizioni insignificanti o giù di lì). Da qui l’importanza della posta in palio di Cremona in chiave prossima-futura.

La formazione diretta da Devis Cagnardi domenica corsa al PalaAgnelli (consumata la lunga e forzata sosta) ha superato a fatica e soltanto nelle battute finali il modesto Jesolo (71-67 il risultato). Emerse, nell’occasione, più ombre che luci anche se la vittoria ha se non altro, caricato il morale dei giocatori e dell’entourage. L’atteso esordio del neo acquisto Alexander Simoncelli lo abbiamo ritenuto da senza infamia né lode consci che l’esperto regista-guardia una volta acquisiti i meccanismi del collettivo saprà rendere eccome alla causa.