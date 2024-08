Zaniolo, Toloi e Touré: niente Supercoppa. Attacco De Ketelaere-Lookman col Real

L’Atalanta lunedì mattina 12 agosto ha svolto il penultimo allenamento prima della partenza per la Polonia fissata martedì 13. e il bollettino medico è rimasto inalterato. Anche lunedì Nicolò Zaniolo ha lavorato a livello individuale a causa di una tendinite al piede sinistro e dunque dovrà saltare la finale, come del resto Rafael Toloi che accusa un risentimento muscolare al flessore sinistro. Ibrahim Sulemana, che non è al 100% per una distorsione alla caviglia sinistra e difatti lunedì non si è allenato con i compagni, è stato invece inserito nell’elenco dei convocati, che comprende ben sette giovani del vivaio: Cassa, Comi, Manzoni, Mendicino, Palestra, Tornaghi e Vavassori.