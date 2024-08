Lavoratori non in regola e ballo senza licenza: 14mila euro di multa per un locale a Urgnano

Un controllo per verificare il rispetto della normativa inerente i pubblici spettacoli ha portato alla chiusura e a una maxi sanzione da 14 mila euro per un locale, il «Reflexo» di Urgnano.

Quando le forze dell’ordine sono entrate per il controllo hanno immediatamente evidenziato alcune violazioni, in particolare la mancanza di licenza per pubblico spettacolo nonostante all’interno ci fossero 120 persone in buona parte intente a ballare, attività non consentita in relazione alla sola licenza di somministrazione di alimenti e bevande in possesso al locale. Per questo motivo il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Sanzioni per oltre 14mila euro

Sono state poi elevate sanzioni per oltre 14mila euro per la presenza di lavoratori non in regola.

I vigili del fuoco hanno rilevato violazioni alle normative antincendio, in relazione alla manutenzione di estintori ed idranti, cosi come il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro ha impartito alcune prescrizioni al titolare la cui inosservanza comporterà ulteriori sanzioni amministrative. Anche in tema di cartellonistica in merito al divieto di somministrazione di alcool a minorenni o il divieto di fumo sono state rilevate carenze che comporteranno sanzioni amministrative da parte del personale della competente Divisione Pasi della Questura.

Il titolare: «Il locale è sempre aperto»

«Non siamo una discoteca – ha rilevato il titolare Roberto Metalli – Durante le serate c’è il Dj set e alcuni clienti si alzano per ballare». E questo accade «da quando abbiamo aperto, sette anni fa senza nessuna contestazione, se adesso non si può più va bene però quanto accaduto venerdì mi è sembrata una reazione spropositata con un dispiego di forze ingiustificato». Il locale è sempre aperto, ma il giorno successivo «ho dovuto cancellare il Dj set e metà delle persone non ha lavorato»

