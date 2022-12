A 105 anni si è spenta Daniela Mosca, l’ospite più anziana del Don Orione

«Voletevi bene e andate d’accordo. Vi ho sempre voluto bene, io me ne vado felice e in pace con tutti». Sono le ultime parole che Daniela Mosca, l’ospite più anziana del Centro Don Orione, deceduta sabato sera a 105 anni, ha affidato a figli e nipoti. E sono proprio i familiari che la ricordano con affetto: «Ha sempre tenuto unita tutta la famiglia, disponibile e generosa con tutti». Daniela era nata a Bracca, dove aveva vissuto per qualche anno fino alla morte per malattia della madre Teresina (a soli 38 anni), il padre Daniele lavorava in Francia e lei, insieme ai fratelli, era stata seguita da una zia.