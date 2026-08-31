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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

A Bergamo arriva il primo «mangiaplastica» su suolo pubblico

PENSIERI GREEN. Installato in via Bono, vicino alla stazione autolinee, l’eco-compattatore per bottiglie in pet Previsto anche un sistema premiante tramite ReversApp.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
A Bergamo arriva il primo «mangiaplastica» su suolo pubblico
L’assessora Ruzzini in azione all’eco-compattatore per la raccolta selettiva delle bottiglie per bevande in pet

Bergamo

Bergamo compie un nuovo passo verso l’economia circolare con l’installazione di un eco-compattatore per la raccolta selettiva delle bottiglie per bevande in pet.

Il macchinario è stato collocato in via Bono, nei pressi della stazione autolinee, in un’area attraversata quotidianamente da cittadini, studenti, lavoratori e viaggiatori. Si tratta del primo «mangiaplastica» installato su suolo pubblico in città, una soluzione già adottata anche a Vicenza e Genova e più spesso presente all’interno di centri commerciali.

Raccolta dedicata alle bottiglie in pet

A Bergamo arriva il primo «mangiaplastica» su suolo pubblico
A Bergamo arriva il primo «mangiaplastica» su suolo pubblico

Il pet, materiale utilizzato soprattutto per le bottiglie di acqua, bibite e succhi, è completamente riciclabile. Se raccolto separatamente dagli altri materiali può essere trasformato in nuova materia prima e impiegato anche per produrre nuove bottiglie.
L’acquisto dell’eco-compattatore è stato possibile grazie a un contributo di 27.999 euro assegnato al Comune di Bergamo dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma sperimentale «Mangiaplastica».

Il nuovo servizio non sostituisce la raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica, ma la integra. Le bottiglie conferite saranno compattate e avviate a una filiera dedicata di recupero. Il Comune potrà inoltre monitorare il numero di bottiglie raccolte e il peso complessivo del pet recuperato.

Nel macchinario possono essere inserite esclusivamente bottiglie per bevande in pet, vuote, non schiacciate e sufficientemente pulite. Non sono invece ammessi flaconi di detersivi, vaschette, bicchieri, contenitori per alimenti, bottiglie di vetro, lattine o altri oggetti in plastica

Cosa si può conferire

Nel macchinario possono essere inserite esclusivamente bottiglie per bevande in pet vuote, non schiacciate e sufficientemente pulite. Non sono invece ammessi flaconi di detersivi, vaschette, bicchieri, contenitori per alimenti, bottiglie di vetro, lattine o altri oggetti in plastica, che dovranno continuare a essere conferiti attraverso i normali canali della raccolta differenziata.

Eco-punti e sconti con ReversApp

Al conferimento è collegato anche un sistema premiante gestito attraverso ReversApp. L’applicazione permette di registrare le bottiglie inserite, accumulare eco-punti e conoscere le agevolazioni messe a disposizione dalle attività commerciali che aderiranno all’iniziativa.

L’utilizzo dell’app non è obbligatorio: il compattatore può essere utilizzato da chiunque. ReversApp serve soltanto a chi vuole accumulare punti e accedere agli eventuali vantaggi economici.

«È una novità per Bergamo e per i Comuni in generale – sottolinea l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini –. Di solito i compattatori con premialità si trovano negli spazi commerciali. In questo caso, invece, su suolo pubblico, diamo la possibilità di conferire correttamente le bottiglie e ottenere vantaggi economici oltre che ambientali».

Ruzzini richiama anche l’obiettivo di una città sempre più «plastic free»: «L’invito è a utilizzare sempre meno plastica, portare con sé la borraccia e soprattutto non disperdere le bottiglie, conferendo il rifiuto in modo corretto». Secondo Federica Valeri, dell’ufficio commerciale di EcoReversa, l’installazione rappresenta «un passo avanti nella tutela dell’ambiente» e un esempio di collaborazione tra innovazione tecnologica e amministrazione pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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