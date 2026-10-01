A Bergamo arriva «Insospettabili»: il progetto della polizia per difendersi dalle truffe online
L’INIZIATIVA. Dal 6 all’8 ottobre, a Palazzo della Provincia, il progetto itinerante dedicato alla prevenzione dei rischi digitali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Bergamo ospiterà, dal 6 all’8 ottobre, «Insospettabili - Sviluppiamo abilità contro le frodi online», iniziativa itinerante della polizia di Stato dedicata alla prevenzione delle truffe e alla sicurezza in rete. L’appuntamento è in programma nel cortile di Palazzo della Provincia e sarà aperto alla cittadinanza.
Il progetto «Insospettabili»
In un percorso interattivo composto da sei totem, i visitatori potranno conoscere le principali tecniche utilizzate dai truffatori online, comprendere come i dati personali diffusi in rete possano essere sfruttati per finalità illecite e imparare a riconoscere i segnali di una possibile frode.Al termine del percorso, ciascun partecipante riceverà un report sulla propria esposizione ai rischi online, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e capacità di prevenzione.
L’edizione bergamasca, fortemente voluta dal questore Vincenzo Nicoli, è realizzata con la collaborazione del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e del Servizio operativo per la sicurezza cibernetica di Salerno, promotori del progetto, e con il contributo di Gls Salerno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA