A Bergamo arriva «Insospettabili»: il progetto della polizia per difendersi dalle truffe online

Bergamo ospiterà, dal 6 all’8 ottobre, «Insospettabili - Sviluppiamo abilità contro le frodi online», iniziativa itinerante della polizia di Stato dedicata alla prevenzione delle truffe e alla sicurezza in rete. L’appuntamento è in programma nel cortile di Palazzo della Provincia e sarà aperto alla cittadinanza.

Il progetto «Insospettabili»

In un percorso interattivo composto da sei totem, i visitatori potranno conoscere le principali tecniche utilizzate dai truffatori online, comprendere come i dati personali diffusi in rete possano essere sfruttati per finalità illecite e imparare a riconoscere i segnali di una possibile frode.Al termine del percorso, ciascun partecipante riceverà un report sulla propria esposizione ai rischi online, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e capacità di prevenzione.