A Bergamo arriva «Le Medichesse», storie di vita per abbattere gli ostacoli alla carriera delle donne medico

Arriva a Bergamo il prossimo 18 maggio «Le Medichesse - Sempre cercando di essere là dove il mondo si muove», progetto teatrale realizzato all’Associazione italiana donne medico, in collaborazione con Chiesi farmaceutici Spa e con il contributo di Teva Italia, che punta a valorizzare il contributo delle donne in campo sanitario.

«Le Medichesse», un momento delle prove

Lo spettacolo, ideato da Daniela Gianola, Fabiola Bologna e Silvia Barbieri in seguito alla partecipazione al laboratorio di scrittura autobiografica curato dalla scrittrice Adriana Lorenzi, mette in scena donne medico provenienti da tutto il territorio nazionale con i loro racconti, che intrecciati in una drammaturgia teatrale danno voce a storie professionali e umane dal forte impatto emotivo.