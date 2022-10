A Bergamo l’inflazione morde ancora: +7%. Alle stelle i prezzi di alimentari ed energia

Ancora più in alto, ma a passo più lento. L’avanzata dell’inflazione tocca un nuovo record, evidenziando però un primo rallentamento. La nuova fotografia dell’Istat, che ieri ha diffuso l’andamento dei prezzi su scala provinciale con dati riferiti a settembre 2022, consegna infatti una doppia chiave di lettur a: in Bergamasca la variazione tendenziale dei prezzi (cioè l’inflazione su base annua, il confronto con i prezzi di un anno fa), si è attestata al +7%, ritoccando al rialzo il record da quando l’Istat diffonde i prezzi su base provinciale (dal 2001); al tempo stesso però la variazione congiunturale dei prezzi (ossia l’inflazione su base mensile, il confronto con i prezzi del mese precedente), restituisce un tiepido -0,1%, tornando al «segno meno» dopo un anno esatto. In sostanza: a settembre 2022 i prezzi hanno complessivamente mostrato una minima discesa rispetto ad agosto 2022, ma restano ancora decisamente più alti rispetto all’agosto 2021.