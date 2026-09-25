«A Bergamo mancano 75 unità»: l’appello del sindacato dei vigili del fuoco

In un lungo comunicato, la segreteria provinciale del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco , ha denunciato una «grave carenza di organico» che sta portando «all’impiego sistematico ed ordinario di squadre di soccorso composte da soli quattro o perfino tre operatori» , con conseguente «aumento dei rischi per l’incolumità del personale e dei cittadini».

La denuncia del sindacato

La normativa, spiega il sindacato, «stabilisce in modo inequivocabile che la “squadra tipo attrezzata per l’effettuazione della generalità degli interventi di soccorso” è composta da cinque unità. L’impiego di squadre a quattro o tre unità per la generalità dei soccorsi stravolge la ratio dell’Art. 66, che deroga a numeri inferiori solo per la cosiddetta “partenza ridotta”, destinata esclusivamente a particolari e limitate tipologie d’intervento e non certo al soccorso tecnico urgente generico o complesso». Lo stesso regolamento, prosegue la nota, impone al personale di adottare tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell’incolumità propria e degli altri soccorritori: «un’incompatibilità evidente», denuncia il sindacato. «Le tecniche operative standard sono progettate, ed il conseguente addestramento è codificato, per una squadra di cinque operatori».