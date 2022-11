A Bergamo tanti eventi e un solo grido per dire basta alla violenza sulle donne

Tante voci per un unico grido contro la violenza sulle donne. Nella Giornata internazionale che si è celebrata il 25 novembre in tutto il mondo, anche a Bergamo non sono mancate le iniziative di sensibilizzazione organizzate da associazioni ed istituzioni: incontri, convegni, commemorazioni, mostre e camminate. Migliaia le persone coinvolte per dire «basta» alla piaga della violenza di genere.