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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

A Bergamo torna la Colletta alimentare
Raccolta in 276 supermarket e punti vendita

Lettura 1 min.
Gerardo Fiorillo
Gerardo Fiorillo

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A Bergamo torna la Colletta alimentare Raccolta in 276 supermarket e punti vendita
La cena da Da Vittorio per i 30 anni della Colletta alimentare

Trent’anni al servizio dei più bisognosi e di concreta solidarietà, nel contrasto alla povertà alimentare.

Sabato la Colletta alimentare

Sabato 14 novembre anche in 276 supermercati e punti vendita di Bergamo e provincia sarà possibile donare la spesa e condividere un gesto di responsabilità, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, contribuendo a rinnovare l’impegno del Banco alimentare della Lombardia che nel solo 2025 ha sostenuto 210.821 persone in difficoltà, di cui 14.044 nella provincia di Bergamo.

Un supporto a chi ha più bisogno

Un supporto a chi ha più bisogno, attraverso il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e la collaborazione del Banco alimentare con un’articolata rete di strutture caritative, tra cui mense per i poveri, case famiglia, centri d’ascolto e comunità per i minori.

Numeri importanti anche per la provincia di Bergamo, dove lo scorso anno sono stati raccolti 206.013 chili di alimenti, grazie all’impegno di 5.800 volontari in 238 punti vendita. Nel 2025 sono state raccolte in Lombardia 1.950 tonnellate di alimenti (+5,4% rispetto al 2024), con 46mila volontari coinvolti in 1.820 punti vendita della grande distribuzione.

Le oltre 200mila persone in condizione di povertà sono state sostenute dal Banco alimentare attraverso una rete di 1.073 organizzazioni caritative lombarde, un centinaio quelle bergamasche.

«Quest’anno abbiamo 256 punti vendita in cui si potrà donare la spesa sul territorio bergamasco, 18 in più rispetto al 2025 – spiega Antonella Rossi, responsabile provinciale della Colletta alimentare –. Bergamo è da sempre in prima linea in questa esperienza collettiva di solidarietà. Abbiamo celebrato nei giorni scorsi i 30 anni della Colletta alimentare con una serata al ristorante Da Vittorio, riunendo più di 200 persone tra sostenitori, amici e rappresentanti delle istituzioni. La sindaca Elena Carnevali – aggiunge Rossi – con la sua partecipazione ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, realtà del terzo settore e comunità locale nel contrasto alla povertà alimentare».

In città aderiscono 50 punti vendita

In città sono una cinquantina i punti vendita in cui sarà possibile riempire il carrello della spesa e fare solidarietà. «Un ringraziamento particolare ad alpini, bersaglieri e scout che ci supportano, insieme a tante aziende».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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