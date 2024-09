A Bergamo torna lo Sbarazzo; tre giorni di offerte nei negozi e sul Sentierone

I commercianti dell’Associazione BergamoInCentro, con il supporto e la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio e il Comune di Bergamo, hanno presentato la decima edizione di “Sbarazzo and the City”, manifestazione di fine estate, appuntamento di grande successo per il commercio cittadino.

Domenica gazebi in piazza Matteotti

Venerdì 6 e sabato 7 settembre lo Sbarazzo torna con occasioni imperdibili nei quasi 100 negozi aderenti del centro cittadino e dei borghi del distretto. Domenica 8 settembre doppio appuntamento nei negozi e tra i gazebo che, per la prima volta, verranno allestiti dalle ore 10 alle ore 19 in piazza Matteotti, a due passi dalle vie commerciali centrali; circa 50 delle attività aderenti saranno infatti presenti all’aperto con la consueta eccellenza del commercio di vicinato cittadino, con prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Sbarazzo Bergamo, la conferenza stampa

Prezzi sbarrati & Cuori rubati

Prezzi sbarrati & Cuori rubati quindi per la X edizione di questo appuntamento imperdibile, per la cui comunicazione e direzione artistica l’Associazione BergamoInCentro ha scelto di affidarsi a una nuova agenzia creativa che ha dato una veste inedita alla parola “Sbarazzo” e allo sviluppo grafico-pubblicitario, per mettere evidenza l’unicità di un evento durante il quale si vedono prezzi scontati come non mai durante gli altri giorni dell’anno. Con un divertente gioco di parole, il concept parte infatti proprio da quello che il cliente prova quando vede i cartellini dello Sbarazzo (i prezzi sbar-rati): la sensazione di trovarsi davanti a un’occasione unica, per cui ciò che lo guida all’acquisto è un vero e proprio colpo di fulmine (i cuori rubati) per un’offerta che non può lasciarsi scappare.

In campo le influencer orobiche

Complici la nuova location e il concept rinnovato, i commercianti di tutte le categorie merceologiche del centro e dei borghi del Duc hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di partecipare allo Sbarazzo che chiude i saldi estivi. Un’occasione anche per i cittadini di Bergamo, che dopo nove edizioni di successo lo riconoscono ormai come appuntamento fisso e imperdibile, e interessante attrattiva per nuovi clienti e turisti, che arrivano da fuori Bergamo per visitare la città e i suoi negozi proprio durante le giornate dello Sbarazzo per approfittare di questa particolare opportunità di shopping. Le stesse influencer locali che sono state ingaggiate per la promozione sui loro canali social accolgono sempre con grande entusiasmo la possibilità di supportare questo evento a cui loro stesse partecipano in prima persona.

Ultimi affari della stagione

«Lo sbarazzo è un appuntamento molto atteso dai bergamaschi, un’occasione speciale per chi è alla ricerca dell’ultimo affare della stagione. È un modo di vivere la città riscoprendo i negozi di vicinato e ritornando alla quotidianità di settembre con uno shopping che abbraccia la sostenibilità. Acquistare abiti, scarpe di fine serie non è solo l’opportunità per trovare qualcosa di bello a buon prezzo, ma è anche un gesto concreto per promuovere la sostenibilità e contribuire alla circolarità dell’economia» ha detto la sindaca Elena Carnevali

«Il commercio una risorsa da valorizzare»

“Il commercio rappresenta per la nostra città una risorsa importante non solo da un punto di vista economico ma anche dal punto di vista del ruolo di presidio del territorio e delle relazioni sociali. Nel 2023 complessivamente il ‘sistema commercio’ si è confermato solido nonostante i cambiamenti delle modalità di acquisto dei consumatori grazie all’impegno dell’amministrazione nel rendere la città più accogliente con le opere di riqualificazione, e nel sostenere il settore con interventi specifici, ma soprattutto in virtù del lavoro delle associazioni di categoria e del Duc sempre attenti a creare iniziative in grado di attrarre e coinvolgere i cittadini nella vita della città, in centro come nei quartieri, e in molti momenti dell’anno, dal Natale all’estate. Lo Sbarazzo, alla sua decima edizione, entra a pieno titolo tra quest’ultime offrendo alla città l’opportunità di animarsi con uno shopping diffuso - 85 le realtà aderenti anche nei borghi - conveniente, sostenibile, virtuoso che auguro a tutti riscuota un grande successo» commenta Sergio Gandi, assessore al Commercio.

Dieci anni di Sbarazzo